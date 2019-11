Sicurezza sui mezzi pubblici, l'assessore Berrino: "Serve una maggiore presenza delle forze dell'ordine"

“Servono maggiori uomini e mezzi per garantire la sicurezza nei mezzi pubblici”. Lo ha detto l’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino a Imperia News, a margine del consiglio regionale in risposta a un’interrogazione presentata dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Alice Salvatore proprio in materia di sicurezza.



In provincia di Imperia, come in altre parti della Liguria si sono registrate diversi episodi di violenza nei confronti dei controllori e degli autisti. L’ultima lo scorso 3 maggio, quando un controllore era stato aggredito da un passeggero senza biglietto.







“Ho risposto, per quanto di competenza della Regione Liguria, quello che stiamo facendo con i mezzi nuovi, soprattutto autobus che stiamo acquistando. – ha spiegato l’assessore - È chiaro però che per risolvere il problema sicurezza sui mezzi di trasporto, che rispecchia un po’ il problema sicurezza che viviamo tutti i giorni nelle nostre città, è necessario un intervento del governo che destini più fondi alle forze dell’ordine per potenziarli nel numero, ma anche nei mezzi. È chiaro che se vogliamo un controllo capillare sui treni attraverso la Polfer e sui mezzi pubblici attraverso pattuglie o persone che possano intervenire immediatamente su impulso delle telecamere, è chiaro che ci vogliono più uomini e quindi più mezzi economici da destinare alle forze dell’ordine. Poi naturalmente, noi come Regione Liguria abbiamo chiesto un incontro ai quattro prefetti per capire anche con loro che sono i rappresentanti del governo sul territorio, che cosa è possibile fare allo stato dei fatti. È chiaro che un maggior numero di uomini e mezzi sul territorio sono utili per garantire la sicurezza”.