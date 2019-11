Sanremo: nuova replica di Fratelli d'Italia al sindaco Biancheri "Abbiamo solo fatto una critica politica"

"Scomposta e offensiva la risposta del Sindaco Biancheri!"



Fratelli d'Italia replica al sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri (LINK) sulla contemporaneità tra il consiglio comunale e la commemorazione per i caduti di Nassiriya.



"Biancheri sa fare politica solo con le querele e le offese personali! Noi abbiamo solo fatto una critica politica. - affermano Massimiliano Iacobucci e Gianni Berrino di Fratelli d'Italia - Se è ancora lecito esprimere pareri, a nome del nostro partito Fratelli d’Italia ribadiamo che troviamo assolutamente inopportuno fare il consiglio comunale alla stessa ora delle celebrazioni di Nassiriya impedendo di fatto a tutti i consiglieri di partecipare senza venir meno all’obbligo di presenza in consiglio! Comunque consiglio o no il Sindaco Biancheri quale primo cittadino ha sempre o quasi disertato la celebrazione di Nassiriya e questo è un fatto grave di cui deve politicamente e eticamente rispondere davanti alla città!"