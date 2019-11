Bordighera: serie di segnalazioni sulla scuola Primaria di via Lamboglia, interviene il Consigliere Giuseppe Trucchi

“Pervengono alla nostra attenzione alcune segnalazioni relative alla nuova sede della Scuola Primaria di Bordighera di Via Lamboglia che pensiamo meritino attenzione da parte degli assessori competenti”.

Interviene in questo Giuseppe Trucchi di ‘Semplicemente Bordighera’, che prosegue: “Prima di tutto viene rilevata la necessità della presenza di nonni vigile negli orari di entrata e uscita anche in considerazione della adiacenza della scuola ad un tratto di strada ove con una certa frequenza il traffico veicolare si sviluppa con modalità che potrebbero essere rischiose per i bambini”.

“Inoltre – termina Trucchi - viene evidenziata la mancata messa a disposizione del previsto spazio giochi all'aperto che era programmato all'interno dei giardini Monet e che attualmente si limita ad un piccolo spazio privo di attrezzature ludico ricreative. Ci auguriamo che gli amministratori vogliano venire incontro a queste legittime richieste”.