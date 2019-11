Bordighera: sabato 23 novembre a Villa Etelinda la presentazione del libro di Elisabetta Cametti

Importante appuntamento, sabato 23 novembre alle 16 a Villa Etelinda di Bordighera. In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (fissata per il 25 novembre), si svolgerà la presentazione del libro di Elisabetta Cametti ‘Dove il destino non muore’ (Cairo editore).

L’appuntamento, al quale parteciperanno anche l’Assessore Marzia Baldassarre e Donatella Tralci, vedrà l’intervento musicale del soprano Claudia Sasso e l’accompagnamento pianistico del Maestro Antonio Puntillo. La presentazione è sostenuta dall’Amministrazione bordigotta.