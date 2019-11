Ad Arma di Taggia festa per i 100 anni di Costanza 'Nina' Costamagna: per lei parenti, amici e l'amministrazione comunale

Domenica 10 novembre presso la Chiesa San Giuseppe e Sant’Antonio di Arma di Taggia tutta la comunità ha festeggiato Costanza Costamagna, per tutti Nina, classe 1919. Nel giorno del suo centesimo compleanno è stata circondata dall’affetto dei suoi due figli, Renato ed Eliana Santamaria, della nuora e del genero, dei quattro nipoti e dei due pronipoti.



Nata a Mondovì il 10 novembre 1919 si è trasferita nel 1946 ad Arma di Taggia con il marito Antonio. Molto conosciuti nella zona per l’attività di autodemolizione successivamente ereditata dal figlio Renato. Nonna Nina si è commossa davanti agli affettuosi auguri di Don Alessio e del vicesindaco Chiara Cerri accompagnata dall'assessore Barbara Dumarte e dalla consigliera comunale Costanza Pizzolla che le hanno consegnato una targa da parte dell’amministrazione comunale e una pergamena da parte di tutta la parrocchia.



"La festa è proseguita con parenti ed amici presso il ristorante Punta Mare dove la nonna, che è ancora lucida e abbastanza indipendente, ha festeggiato gustando i suoi piatti preferiti. La famiglia ringrazia tutti per la partecipazione e i numerosissimi auguri ricevuti" - fanno sapere i parenti della signora Costamagna.



A Costanza Costamagna vanno gli auguri di buon compleanno della redazione di Sanremo News e del gruppo editoriale More News.