Ventimiglia: bidoni della spazzatura sporchi e rovinati, lettore chiede provvedimenti alle autorità

Un lettore lamenta le pessime condizioni dei bidoni della spazzatura di via delle Ville a Ventimiglia, chiedendo l'intervento del Comune o della Docks Lanterna.



"Con la presente vorrei attirare l’attenzione da parte dell’amministrazione comunale e da parte dell’azienda Docks Lanterna riguardo allo stato di degradazione dei bidoni posizionati in Via alle Ville a Ventimiglia. Non sono in questo stato da ieri e non é la prima volta. Come dirà qualcuno, 'con tutti i problemi che ci sono…. proprio con i bidoni deve rompere…'. Sono concorde che nella vita ci siano problemi ben peggiori e ben più gravi ma é anche vero che quando prendiamo un semplice caffé che costa 1 euro tutti lo pretendiamo buono se non ottimo, nella tazzina pulita, con lo zucchero (possibilmente 3 o 4 tipi diversi), con il cucchiaino (pulito) e possibilmente servito con il sorriso, in un bar pulito. La stessa cosa deve valere anche per i 'bidoni' per la raccolta dei rifiuti, malgrado il tema sia poco piacevole. Considerato che anche i bidoni per la raccolta fanno parte di un servizio 'pagato' (come da contratto) mi sembra più che normale e lecito pretendere in cambio un servizio / prestazione all’altezza. Inoltre gli abitanti di via alle Ville pagano (per la Tarsu) quanto gli abitanti del centro che godono di bidoni per la raccolta nuovi o comunque in buono se non in buonissimo stato. Due prestazioni, una sola tariffa!"