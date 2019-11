Con un viaggio in Uzbekistan prende il via il corso di geografia e viaggi dell’Unitre Sanremo

Prende il via oggi pomeriggio, alla biblioteca civica, il corso di geografia e viaggi dell’Unitre Sanremo con la conferenza “Uzbekistan, nelle steppe dell’Asia Centrale” di Ornella Massa e Alberto Locatelli (ore 16, terzo piano). I relatori racconteranno il loro viaggio in Uzbekistan del marzo 2019 utilizzando soprattutto le immagini scattate e arricchite di osservazioni personali, utili anche per chi volesse visitare questo paese.



Oltre ai magnifici monumenti, famosi in tutto il mondo, particolare attenzione sarà riservata agli incontri con la gente e alle tradizioni locali. Alle proiezioni saranno affiancate letture, con la voce di Gianni Modena, di alcuni brani tratti dal diario di viaggio "Il cuore perduto dell'Asia" di Colin Thubron.