Sanremo: il risparmio energetico passa anche dall’illuminazione, affidati i lavori da 170 mila euro per gli impianti sportivi

I riflettori a led per la pista di atletica e il campo da rugby

A Sanremo si tiene sempre alta l’attenzione per il risparmio energetico e l’efficientamento degli impianti. Il Comune ha avuto accesso al finanziamento da 170 mila euro per le città tra i 50 mila e i 100 mila abitanti derivante dal D.L. ‘Crescita’ per un totale di 500 milioni di euro ripartiti tra i vari comuni italiani.

Per questo Palazzo Bellevue ha indetto la gara per un lavoro di ‘relamping’ negli impianti sportivi da 170 mila euro, in parole povere la sostituzione delle vecchie lampadine con quelle nuove, a led.

In totale sono 6 le ditte che hanno partecipato alla gara indetta dal Comune di Sanremo: ‘Cutellè’ (Sanremo), ‘Tecnoelettra’ (Savona), ‘Rapellini’ (Sanremo), ‘C.M.R.’ (Savona), ‘Edilimpianti’ (Sanremo), ‘Calvini’ (Sanremo). L’affidamento è andato alla ditta ‘Rapellini’ che ha presentato un ribasso del 2,52% sulla base d’asta di 170 mila euro.

Ora il Comune dovrà predisporre il via ai lavori che permetteranno la sostituzione dei vecchi sistemi di illuminazione degli impianti sportivi con quelli a led che, oltre a un netto risparmio sul piano energetico, garantiscono anche una luce più uniforme e performante.