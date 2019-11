Sanremo: aggiunto un punto all'Ordine del giorno del consiglio comunale di domani

All’ordine del giorno del Consiglio Comunale di domani, martedì 12 novembre 2019, è stato aggiunto il seguente punto:



4) Settore servizi finanziari – servizio controllo e partecipazioni esterne Amaie s.p.a. cessione del ramo d’azienda organizzato per la vendita dell’energia elettrica in maggior tutela denominato Sanremoluce ricerca di un partner industriale per il servizio di distribuzione dell’energia elettrica mediante gara ad evidenza pubblica – indirizzi (si propone immediatamente eseguibile) prop. n. 113/2019.