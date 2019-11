Sanremo: sabato 16 novembre al Roof Gaerden del Casinò cena e spettacolo con Enzo Avitabile

Omaggio alla cultura e alla musica partenopea con Enzo Avitabile al Casinò di Sanremo sabato 16 novembre al Roof Garden. Un evento che riafferma il forte legame della Casa da Gioco con il territorio napoletano, le sue musicalità, il suo calore e le tipicità enogastronomiche.



"Collaborazioni stellari, da James Brown a Tina Turner, ma muovendosi sempre sotto un cielo personale, Enzo Avitabile è una figura artistica che sfugge ad ogni possibile classificazione. - spiegano dalla casa da gioco matuziana - Geniale interprete di soul-blues partenopeo nella sua prima parte di carriera, ha saputo successivamente valorizzare le radici musicale della sua terra rielaborandole con un linguaggio innovativo che lo ha portato ad ottenere successi in tutto il mondo".



"Ha vinto due premi Tenco oltre ad innumerevoli altri riconoscimenti. Nel 2018 ha preso parte al Festival di Sanremo con Peppe Servillo con il brano 'Il coraggio di ogni giorno'. Torneranno le calde note di una musica indimenticabile ricreata da un’intensa musicalità con una proposta di Alta cucina d’autore, che Elior dedica all’arte gastronomica partenopea. Ultimi posti disponibili per una serata che si farà ricordare".



Questo il menù che sarà proposto durante la serata:

Antipasto - Perle di capesante alla graticola con vellutata di cima di rapa e carciofo fritto;

Primo - Scialatielli alla “Posillipo”

Secondo - Polipo in guazzetto con Baccala’

Dolce - la Pastiera Napoletana.



"Eccezionale anche il prezzo cena +spettacolo € 110,00. Spettacolo + bicchierata € 40,00. Per informazioni e prenotazioni tel 0184 595266" - ricordano dal Casinò



Il calendario Vip del Casinò di Sanremo presenta da novembre 2019 a gennaio 2020 una “galleria” di personaggi e spettacoli di grande livello e di forte penetrazione mediatica, scelti per piacere al pubblico più variegato. Sei appuntamenti con altrettanti personaggi, orchestre, ballerini ed intrattenitori in grado singolarmente di essere l’evento top delle migliori rassegne. Spettacoli eccellenti che esaltano il glamour, l’originalità e la grande attenzione che il Casinò di Sanremo riserva ai suoi clienti.



Venerdì 6 dicembre Christian De Sica racconta Christian De Sica - Roof Garden

Mercoledì 25 dicembre Cena di Natale – Biribissi

Martedì 31 dicembre Los Locos, Massimo Bagnato e Gin & The Fitz - Roof Garden Domenica 5 gennaio 2020 Roof Garden Claudio Lauretta in Imitamorfosi #oltrelimitazione



"Per seguire gli spettacoli sul Roof Garden ( eccetto per il Capodanno) è prevista la formula cena + spettacolo (ore 20.30) €110,00 o bicchierata + spettacolo € 40,00. (ore 22.00) Per informazioni e prenotazioni tel 0184 595266" - chiosano dalla casa da gioco.