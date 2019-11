Sanremo: domani alla Confartigianato il seminario nazionale “Lo sconto in fattura e la cessione del credito per le MPMI imprese: criticità, azioni e proposte”

Si terrà domani alle 14.30 presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, un collegamento in streaming con il seminario nazionale sul tema “Lo sconto in fattura e la cessione del credito per le MPMI imprese: criticità, azioni e proposte”.

Si tratta di un incontro per informare tutte le imprese interessate dall’argomento (appartenenti soprattutto ai settori delle costruzioni e dell’impiantistica elettrica e termoidraulica) su quanto stia accadendo e, ferma restando l'azione politico sindacale messa in atto, verificare se ci siano possibili soluzioni organizzative per rispondere alle esigenze di tutte le imprese coinvolte.

La partecipazione è libera ed aperta a tutti. Per informazioni e adesioni è possibile telefonare al numero 0184/524517 oppure inviare una mail all’indirizzo: uff.stampa@confartigianatoimperia.it