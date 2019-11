Olioliva 2019: grande successo per i laboratori di Cna e Ristoranti della Tavolozza

Ha riscosso un grande successo il ciclo di incontri con degustazione promosso dalla CNA Imperia e dall’associazione Ristoranti della Tavolozza, e coordinati da Roberto Pisani giornalista enogastronomico, autore del libro “Cucinare in barca”. Durante ogni incontro sono state previste le presenze di diversi frantoi, di chef, che hanno spiegato i segreti e trucchi del mestiere e di produttori del settore agroalimentare della CNA di Imperia.

“L’assaggio di un olio extravergine non è un’operazione riservata solo agli esperti, ma è qualcosa alla portata anche del grande pubblico, all’interno del quale gli amanti dell’extravergine sono in continua crescita, e per questo è necessario apprendere le nozioni base per riconoscerne il valore e il giusto abbinamento con i piatti – ha spiegato Luciano Vazzano direttore Cna Imperia – con i nostri laboratori abbiamo voluto avvicinare il pubblico ad una maggiore sensibilità nei confronti dell’olio EVO, alimento importante per la cucina italiana e spesso considerato di secondo piano”.

In galleria foto le immagini degli incontri, che sono stati proposti con questo ordine:

“Olio e formaggio: un abbinamento perfetto…” con il Frantoio Secondo di Montalto Ligure, l’Azienda Le Caprette del Parco di Pigna e lo chef Michele Ottonello del ristorante Farina del mio Sacco di Imperia.

“L’olio e erbe aromatiche: un condimento più ricco di gusto…” con l’olio dell’Azienda Agricola Maiano Daniela di Castevittorio, l’agri-chef Marco Damele, Panificio Fratelli Lia Camporosso.

“Olio, gelato e …. Musica: degustazione sensoriale” con il Frantoio Sant’Agata di Oneglia della fam. Mela, il maestro gelatiere Alessandro Racca e le interpretazioni musicali di Nina & Simone Medagliani