Imperia: contro il mal di schiena, incontro pratico-informativo aperto al pubblico

Il mal di schiena è un problema che tutti hanno dovuto affrontare, prima o poi. Nella maggior parte dei casi, quando il dolore e il malessere sono eventi isolati, sono solo la conseguenza a breve termine di un comportamento errato, di un movimento non corretto. In altri casi, il dolore alla colonna vertebrale non è altro che il sintomo di un problema di più ampia portata, spesso provocato dal ripetersi giorno dopo giorno di comportamenti sbagliati e del nostro stile di vita, sempre più sedentario.

Nella nuova sede ACLI di Imperia, in Via Don Abbo il Santo 22, nel grattacielo , il 16 novembre alle ore 9.30 si terrà un incontro pratico-informativo aperto al pubblico con l’obiettivo di divulgare una delle metodiche più efficaci e durature per contrastare il costante aumento del mal di schiena. Il Dottor ALESSANDRO SCIANDINI, chinesionologo esperto in ginnastica posturale, insegnerà alcuni esercizi fondamentali per fare vera prevenzione. Per informazioni 0183 296367 oppure 328 1039678.