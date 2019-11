Il 23 novembre una gita a Nizza per i Soci Coop di Ventimiglia, Imperia e Sanremo

Le sezioni soci Coop Liguria di Ventimiglia, Imperia e Sanremo propongono ora una nuova escursione per sabato 23 novembre con visita guidata a Nizza. Una nuova gita dopo quella del mese scorso a Chiavari, dove i partecipanti hanno potuto prendere parte anche ad una visita guidata alla miniera di Gambatesa.



"Quello su Nizza sarà un itinerario alla scoperta della città e dei suoi tesori: dal nucleo antico, al Palazzo Lascaris, alla città nuova, sulle tracce dello stile barocco giunto in quella città nel '600, dapprima per influenza genovese e in seguito grazie ai contatti con architetti piemontesi. Scopriremo anche la Chapelle de la Misericorde, gioiello barocco del XV° secolo con al suo interno notevoli dipinti del tardo XV° secolo" - spiegano i promotori dell'iniziativa.



"Dopo la pausa per il pranzo libero scopriremo la Ville Nouvelle, sorta sulla riva del torrente Paillon dopo l'annessione della città alla Francia. Di rilievo la "Coulée vert", vasto parco che ospita una ricca collezione di piante mediterranee ed esotiche, abbellito da numerose sculture contemporanee, quindi la Promenade des Anglais, fiancheggiata da fastosi edifici della Belle Époque, tra cui l'hotel Negresco e il Museo Massena, senza dimenticare il Palais Mediterranée in stile art déco. Ulteriori informazioni e prenotazioni fino ad esaurimento posti presso il Punto Soci dei Supermercati Coop di Imperia, Sanremo e Ventimiglia" - chiosano.