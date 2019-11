A Sanremo dal 7 al 13 dicembre c’è la Nobel Week, una settimana di respiro internazionale dedicata ai Premi Nobel (Foto e Video)

Sanremo si prepara per una serie di incontri di respiro internazionale che metterà al centro lo splendore di Villa Nobel. Dal 7 al 13 dicembre appuntamento con la Nobel Week, evento curato e voluto dalla Prime Quality, la società che ha la gestione di Villa Nobel con l’intento di riqualificarla e renderla un polo culturale per la città e per tutta la provincia.

Eventi, congressi, meeting legati ai Premi Nobel e non solo, con la partecipazione di vincitori del prestigioso Premio, importanti nomi internazionali della cultura e delle varie materie legate ai Premi stessi. Non solo convegni, ma anche vari eventi conviviali e un charity event finalizzato a premiare studenti universitari meritevoli con una borsa di studio. Durante la Nobel Week verrà anche inaugurata la mostra dei Premi Nobel donna, che si ispirerà a quella realizzata a Madrid nel 2017 e rievocherà la vita e le imprese delle donne che negli anni sono state insignite del prestigioso Premio Nobel per la Pace.



LE INTERVISTE





“L’idea della Nobel Week è nata con la volontà di organizzare un evento culturale internazionale, che rendesse omaggio ad Alfred Nobel e che, allo stesso tempo, servisse come occasione per valorizzare le eccellenze del nostro territorio - dichiara Gianmaria Leto, amministratore delegato della Prime Quality - ed è stato proprio il territorio a supportarci ed accompagnarci nell’organizzazione dell’evento, nei mesi di preparazione, infatti, varie associazioni e club locali e nazionali, hanno collaborato attivamente per realizzare questo progetto, che hanno sposato subito con entusiasmo. Devo ringraziare sentitamente: i Lions Sanremo, Lions Matutia, il Rotary Sanremo, il Rotary Hanbury, la Fidapa, l’Associazione Internazionale Amici di Nobel, Aidda Italia e lo Zonta Club. La settimana nobeliana è un evento di respiro internazionale, che ospiterà Premi Nobel. Il progetto ha grandi potenzialità, non solo dal punto di vista culturale, ma anche come elemento di attrazione turistica., si deve sottolineare, infatti, che il turismo culturale in Italia rappresenta il 66% della spesa totale dei viaggiatori internazionali, secondo i dati aggiornati del Centro Internazionale degli Studi dell’Economia Turistica, seguono una dinamica positiva, nel 2018, infatti, sono aumentati dell’11% i visitatori e del 18% gli introiti. Quindi, il turismo culturale rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio e Prime Quality si sta muovendo in questa direzione, Alfred Nobel rappresenta un elemento di attrazione a livello internazionale”.



I convegni ed i meeting della Nobel Week sono stati organizzati da un Comitato Tecnico Scientifico, ‘guidato’ dal Dottor Gianfranco Trapani, che concerterà gli interventi di relatori di caratura internazionale . E’ doveroso ringraziare gli Atenei che hanno dato il loro patrocinio all’evento e stanno collaborando in modo propositivo: l’Università e dipartimenti di Genova, di Torino e di Cagliari, ultima, ma non per importanza, l’Associazione Italiana Marketing; soggetti importanti che stanno collaborando alla buona riuscita dell’evento. Altre Università stanno per entrare nel progetto. Anche gli studenti del Liceo Cassini parteciperanno e collaboreranno alla realizzazione della settimana Nobeliana, in un’ottica di alternanza scuola e lavoro. Le docenti Patrizia Magnoni e Lia Motta, hanno accolto con entusiasmo il progetto e stanno lavorando con Prime Quality per la realizzazione.



Un altro elemento fondamentale della Nobel Week è rappresentato da attività volte allo scambio culturale tra l’Italia e la Svezia, terra natale di Alfred Nobel, per rafforzare ulteriormente il legame tra i due Paesi. In quest’ottica all’inaugurazione presenzierà l’Ambasciatore Svedese a Roma, inoltre, il 13 dicembre, per i Festeggiamenti di Santa Lucia, parteciperanno il Sindaco di Karlskoga ed altri esponenti dell’Amministrazione del Comune di nascita di Afred Nobel, nonché alcuni membri del Rotary della città svedese, contattati dal Rotary Sanremo, che hanno accolto con entusiasmo ed interesse l’invito del club locale.

Ecco il calendario della Nobel Week:

Sabato 7 dicembre: Apertura

Inaugurazione della settimana nobeliana, a seguire aperitivo di benvenuto

Convegno sulla Pace

Charity event, il ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato ad una borsa di studio a favore di studenti meritevoli.



Domenica 8 dicembre

Apertura Nobel Caffè

Inaugurazione Mostra sui Premi Nobel donne

Lunedì 9 dicembre

Giornata dedicata alle scuole

Martedì 10 dicembre

Nobel Day

Giornata dedicata alla consegna dei Premi Nobel, con collegamento in diretta da Oslo e da Stoccolma

Cena di Gala

Mercoledi 11 dicembre

Conferenza “Le novità della scienza per un futuro sostenibile”

Conferenza “Sviluppo sostenibile del territorio tra economia e benessere”

Tavola rotonda “Confronto e proposte tra le realtà imprenditoriali del territorio e le università”

Giovedi 12 dicembre

Giornata dedicata alle scuole medie superiori

Incontro con gli studenti delle scuole medie superiori “Idee e proposte dei giovani per lo sviluppo del territorio ed uno sviluppo sostenibile”

Venerdì 13 dicembre

Giornata dedicata allo scambio culturale con la Svezia, con particolare riferimento alla città di Karlskoga, città natale di Alfred Nobel, gemellata con Sanremo

Cena di Santa Lucia con prodotti e ricette tipiche italo/svedesi