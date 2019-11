Arma di Taggia: alla scuola di formazione “Estetica è” inizia il corso di abilitazione per estetista

Lunedì 11 novembre inizia il corso di abilitazione di Estetista riconosciuto da Alfa Liguria sede territoriale di Imperia.

Il corso di abilitazione di “Estetica è”, scuola di formazione, si terrà a Arma di Taggia in Via Oro, 8. Sarà un corso unico, con un programma di specializzazione di tecniche di massaggio: si inizierà con i fondamenti della medicina tradizionale cinese, tre livelli di massaggio connettivale, linfodrenaggio e riflessologia plantare. Il corso permette di lavorare in maniera autonoma o come libero professionista.

La scuola, aperta da nove anni, ha sempre ottenuto degli ottimi risultati dalle sue allieve e allievi, poiché insegnando le varie tecniche di massaggio e i rispettivi aggiornamenti, dà la possibilità di lavorare nelle SPA e centri termali e benessere.

Il programma prevede anche l'uso e utilizzo dei macchinari estetici, argomento molto interessante, poiché nei centri estetici e benessere la tecnologia non manca mai. La scuola dispone di diversi macchinari innovativi di sua proprietà.

Le altre materie sono Dermatologia, Cosmetologia, Alimentazione, Informatica e Diritto.

Gli esami di terranno presso la sede nel periodo di marzo/aprile 2020.

Per iscriversi telefonare al 3662620640 per appuntamento oppure scrivete scuolaesteticae@gmail.com per ritirare la scheda informativa Alfa Liguria.