Sanremo: marciapiedi sconnesso, anziana inciampa e viene portata in Ospedale

Soccorsi questa mattina in via Matteotti a Sanremo dove un'anziana è caduta a causa di un marciapiedi sconnesso. La donna è inciampata finendo rovinosamente a terra ma per fortuna non è rimasta ferita in modo grave. Tanti i passanti che si sono fermati per aiutarla in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. La persona ferita è stata trasferita all'Ospedale Borea per accertamenti. Molte le persone che hanno lamentato lo stato del marciapiedi, dove da alcuni mesi si sono staccate diverse piastrelle.