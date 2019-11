Valle Argentina: ok dell'Asl e della Regione, a breve il bando per l'Ambulatorio Mobile che servirà l'entroterra

E’ arrivata ieri, proprio durante la visita della Regione in Valle Argentina, la conferma che sarà avviato il servizio di ‘Ambulatorio mobile’. A disposizione dei cittadini, in modo itinerante, ci sarà un presidio su un’ambulanza che si sposta tra i paesi dell’entroterra ed è collegata in via telematica con l’Asl.

L’azienda sanitaria attuerà delle convenzioni con i comuni, per andare incontro alle esigenze dei cittadini di luoghi lontani dalle città principali. Il servizio è stato sperimentato con successo già nelle vallate della Asl 3, l’azienda sanitaria genovese. Per quanto riguarda la nostra provincia, dopo l’approvazione avvenuta nelle ultime ore, l’ambulatorio mobile potrà partire dopo l’istruzione del bando e l’assegnazione successiva.

Tra i progetti al vaglio della Regione e dei Comuni della Valle Argentina c’è anche la possibilità di stilare una convenzione per aprire un ambulatorio infermieristico a Triora ma, sicuramente il mezzo mobile sarà molto importante per consentire visite, esami e quant’altro ai residenti della valle, che sono circa 1.200, senza affrontare spostamenti.