Sanremo: terminato il progetto “Aule di legalità” dell'Istituto Comprensivo Levante

Si è concluso in questi giorni, presso la scuola Montessori dell'Istituto Comprensivo Sanremo Levante, il PON “Aule di legalità” (Fondi Strutturali Europei – PON 2014/2020) con la proiezione di due puntate del Telegiornale della legalità. Il progetto, rivolto agli alunni delle classi quarta e quinta di scuola primaria dei plessi Montessori, Scaini e Verezzo, ha avuto come finalità la formazione del buon cittadino, di una persona che sta bene con sé e con gli altri, responsabile e partecipe alla vita sociale e solidale, che conosca le problematiche ed i pericoli del mondo che la circonda per imparare a prevenirli o tentare di risolverli.



Sono intervenuti al PON i Carabinieri del Comando di Sanremo, il Gruppo Abele di Torino e l'associazione Angeli di pace nella figura di don Rito Alvarez. I bambini, con l'aiuto di queste figure, si sono avvicinati alle tematiche della legalità, della mafia, delle truffe e del narcotraffico, approfondendo la conoscenza di personalità che fanno parte della nostra storia, come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Carlo Alberto Dalla Chiesa, esempi di lotta contro la mafia.



"Le attività si sono concluse con la realizzazione di due puntate di un telegiornale totalmente ideato e realizzato dai bambini: idee, preparazione del copione, disegni, cartelloni, scansione delle immagini, riprese video e preparazione in digitale dei servizi del TG... tutto fatto da loro. Come abili giornalisti, i bambini hanno intervistato le persone per le vie del quartiere San Martino di Sanremo; sono stati anche protagonisti di un volantinaggio al fine di sensibilizzare gli anziani alla truffe che al giorno d'oggi coinvolgono sempre più persone. - spiegano dall'Istituto Comprensivo - E' stata un'esperienza davvero entusiasmante, formativa e motivante che ha visto i bambini protagonisti attivi nel loro percorso di formazione, soddisfatti e orgogliosi del loro “Tg della legalità”. Le insegnanti ringraziano le famiglie e tutte le persone che sono intervenute per la buona riuscita del PON".