Sanremo: progetto del porto approvato dalla giunta, prossimo step il passaggio in consiglio comunale

La Giunta comunale si è espressa questa mattina dichiarando “la fattibilità e la rispondenza al pubblico interesse della proposta per gli interventi di recupero e riqualificazione dell’area del Porto Vecchio di Sanremo presentata dalla società Porto di Sanremo S.r.l.”. L’importante atto amministrativo di oggi segue la delibera di Giunta del gennaio scorso, quando l’Amministrazione dichiarò la proposta della società Porto di Sanremo S.r.l. come quella di maggior interesse pubblico ma vincolò la dichiarazione di fattibilità a successive modifiche ed integrazioni, sulla base anche delle richieste e delle osservazioni delle associazioni di pesca e sportive che attualmente hanno una concessione all’interno del porto.



Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Albero Biancheri: “E’ un passaggio molto importante perché andiamo ad approvare il progetto secondo le modifiche ed integrazioni che avevamo richiesto, ovvero tutta una serie di migliorie tecniche e di maggiori tutele in favore delle associazioni sportive, degli esercizi commerciali del porto e del settore della pesca. E’ un progetto su cui insieme agli uffici comunali, che ringrazio, lavoriamo duramente da anni perché siamo convinti che avrà un’eccezionale rilevanza per lo sviluppo di Sanremo negli anni a venire: oltre agli elementi urbanistici e viari, che daranno a Sanremo un porto e un fronte mare tra i più belli d’Italia, vanno sottolineate ancora una volta le notevoli prospettive turistiche, economiche ed occupazionali che si potranno avere da una progettualità come questa, attese dal mondo dell’imprenditoria locale, dalle rappresentanze sindacali e da tutti i sanremesi”.



Con la delibera di oggi la Giunta scioglie le riserve e accoglie le modifiche e le integrazioni richieste. In particolare:



- Sia modificata l’uscita del tunnel veicolare su Via Roma attraverso una soluzione di minor impatto viabilistico;



- Piazzale Vesco: sia dedicato esclusivamente ad uso pubblico;



- Banchina Vesco: sia dedicata al transito con riserva ad uso pubblico in caso di manifestazioni;



- Banchina di fronte ai “baretti”: siano previsti ormeggi di imbarcazioni di limitata altezza per consentire un migliore cono visivo sul porto;



- Concessioni attuali pesca professionale (grande e piccola), pesca sportiva e sportive: rimangano gestite dall’Ente pubblico come sono attualmente;



- Barche pesca professionale: si preveda una soluzione con ormeggio in andana;



- Cantiere navale: mantenimento sino alla sua ricollocazione in altra sede;



Dopo l’approvazione di oggi in Giunta, il progetto integrato e modificato dovrà poi essere portato in Consiglio comunale, per il suo inserimento nel Piano delle opere pubbliche. A quel punto potrà essere convocata la conferenza dei servizi preliminare con tutti gli enti coinvolti e successivamente si potrà predisporre il bando di gara per l’assegnazione del project financing. Lungo tutto questo iter procedurale l’Amministrazione comunale si era avvalsa della consulenza del Prof. Avv. Luigi Piscitelli, per l’analisi degli aspetti giuridici e legati ai profili amministrativi e contrattuali, e della società Conteco Check Srl, per l’analisi degli aspetti economico-finanziari.



L’Amministrazione comunale aveva inoltre promosso l’organizzazione di numerosi incontri preliminari con tutti i soggetti principali fruitori del porto, tra cui associazioni sportive, pescatori professionali e associazioni pesca sportiva, ed aveva organizzato un incontro con i capigruppo di minoranza al fine di illustrare loro il progetto di riqualificazione del porto. Inoltre, in accordo con il soggetto promotore, l’Amministrazione comunale vuole organizzare uno spazio espositivo nel Forte di Santa Tecla dove la cittadinanza potrà consultare il progetto di riqualificazione di porto vecchio.