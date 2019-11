Ospedaletti: sono ripresi gli incontri di spiritualità per adulti organizzati dall'Azione Cattolica

Nella Chiesa di S. Giovanni Battista a Ospedaletti ieri pomeriggio sono ricominciati gli incontri di spiritualità per adulti organizzati dall'Equipe adulti dell'Azione Cattolica diocesana sotto la direzione spirituale di don Luca Salomone. Nonostante il brutto tempo non invogliasse ad uscire di casa un nutrito numero di persone si è ritrovato per condividere questo momento di preghiera, riflessione ed adorazione eucaristica.



Le parole di don Luca, prendendo spunto dal Vangelo del giorno, hanno guidato i presenti a riflettere sulla realtà della resurrezione e sull'importanza di considerare essenziale la presenza del Signore nella vita di ogni giorno. L'Equipe diocesana adulti ha gradito la partecipazione delle molte persone convenute e si augura che ciò si possa ripetere negli altri momenti di spiritualità che verranno organizzati nel mese di gennaio e di aprile.



"L'anno associativo è appena iniziato e saranno tante e diverse le opportunità di condivisione che l'Equipe ha in programma, pertanto chi non avesse avuto la possibilità di essere presente ieri a Ospedaletti troverà sicuramente la possibilità di partecipare a qualche altra occasione (oltre ai successivi incontri di spiritualità ci saranno gli esercizi spirituali in Quaresima, una serata speciale in occasione di san Valentino, un pellegrinaggio diocesano di fine triennio ... ). Come ricorda l'Evangelista "Dio non è dei morti ma dei viventi; perché tutti vivono per lui" così Papa Francesco ieri all’Angelus “La dimensione terrena non è l'unica, bisogna essere in attesa dell'al di là. Dio ama la vita e la vita, è dove ci sono "relazioni vere e legami di fedeltà": proprio queste relazioni l’Azione cattolica cerca di coltivare e far crescere" - ricordano dall'equipe.