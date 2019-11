Cultura, ambiente e territorio nella 'biciclettata' del 'Liceo Aprosio' di Ventimiglia per una giornata diversa

Una bella esperienza che mescola cultura, ambiente e territorio ha visto coinvolti numerosi alunni del Liceo “Aprosio” di Ventimiglia i quali, su proposta dei docenti di Scienze Motorie hanno inforcato le loro biciclette e hanno vissuto una giornata diversa dal solito. E che può diventare modello per proposte simili.

Numerosi gli obiettivi raggiunti a cominciare dal primo: utilizzare o riscoprire la possibilità di spostamenti ecologici, rinunciando a mezzi a motore in un territorio, il nostro, che ben si presta per clima e percorsi, alla mobilità verde.

La conseguenza che ne deriva è sicuramente fare dell’esercizio fisico all’aria aperta e in compagnia (e gratis!) ma anche prendere contatto con le molte ricchezze che abbelliscono le nostre zone. Questo è stato fatto con due interessanti approfondimenti: partiti all’alba dal Liceo gli alunni (scortati dalla professoressa Ascheri e dai colleghi Dalmasso, Vottero e Lazzari) hanno raggiunto la rotonda di Sant’Ampelio a Bordighera dove ad attenderli hanno trovato la signora Deanna Mangatia, Delegata Scuola della Delegazione di Imperia del FAI, che li ha intrattenuti con una interessantissima conversazione su Bordighera, la sua storia e le sue bellezze. Una lezione all’aria aperta, in una cornice magnifica, molto apprezzata dagli studenti.

Dopodiché, pronti via, Aprosiani ciclisti di nuovo in sella: destinazione Dolceacqua! Fino a Camporosso tutto facile poi freccia a destra per percorre la ciclabile della Val Nervia. Nonostante alcuni strappi in salita, nessuno si è arreso e tutti gli studenti e le studentesse sono arrivati a Dolceacqua (non senza una meritata pausa pranzo). Qui altro momento culturale, in un legame ideale che ha unito Bordighera e Dolceacqua nel nome di Monet: il prof. Lucio Lazzari, docente di Storia dell’Arte ha intrattenuto gli studenti in una interessante lezione fra i vicoli del borgo antico. E dopo cultura, curiosità, scoperte interessanti l’allegra comitiva ha ripreso i propri eco-mezzi e ha ridisceso la valle per fare rientro nel pomeriggio al Liceo.

Obiettivi raggiunti in pieno, sottolinea il prof. Dalmasso, dimostrando che è possibile unire elementi diversi del percorso scolastico in esperienze dal significativo valore educativo sia sul piano scolastico che civico.

Un’ esperienza sicuramente da riproporre e perché no da imitare; mentre è già in cantiere una “biciclettata” a Sanremo lungo la splendida Pista Ciclabile del Ponente Ligure.