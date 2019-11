Borgomaro punta sul risparmio energetico con l'illuminazione a led: un investimento da 537mila euro in 9 anni

"La copertura di parte della spesa per l’investimento viene coperta dal Comune attraverso il risparmio energetico e dai risparmi ottenuti negli anni scorsi, con una manutenzione e gestione attenta in materia. L'azienda a sua volta garantirà un investimento in nuove opere di riqualifica di circa il 40% del valore complessivo di gara: l'intervento su tutto il comune dei nuovi impianti sarà realizzato in 6-7 mesi dalla data di attivazione della convenzione avvenuta l’01/07/2019" - aggiungono.



"Per comunicare guasti all'illuminazione pubblica del territorio del Comune di Borgomaro è sufficiente effettuare una segnalazione al numero verde 800683525 o via e-mail scrivendo a segnalazioneguasti.borgomaro@citygreenlight.com. Il servizio è attivo, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì. Alla telefonata, completamente gratuita, risponde un operatore a cui è sufficiente indicare la via e il numero civico all'altezza del quale si trova il punto luce oggetto della segnalazione. Fuori dagli orari indicati è comunque attiva una segreteria telefonica che registrerà la segnalazione. Per ciò che attiene alle segnalazioni ordinarie, la ditta City Green Light, che gestisce il servizio di pronto intervento sui guasti dell'illuminazione elettrica per il Comune di Borgomaro garantisce l'intervento entro 24 ore".