Sanremo: marciapiedi dissestato ad inizio di Via Val Olivi, la segnalazione con foto di un lettore

“Buongiorno direttore,

Vorrei segnalare lo stato di degrado e pericolosità del marciapiede lato destro fronte entrata deposito RT prima d'arrivare ad inizio di Via Val Olivi a Sanremo.

Come si nota dalle foto sono molti mesi che codesto marciapiede è in condizioni pietose. Il Comune non ha avviato nessun intervento per il ripristino per evitare cadute da parte di passanti e persone anziane, poichè quando piove queste rimangono parzialmente piene acqua piovane e si notano poco poco, nonostante l'illuminazione perà deficitaria perchè coperta da rami e fogliame visto che non vengono potati da molto tempo da parte dei legittimi proprietari del giardino sovrastante marciapiede.

Chiedo gentilmente riparazione dello stesso prima che si deteriori ancora di più e con danno ad eventuali persone... magari come regalo di Natale 2019!!!

Cordiali saluti, un turista di passaggio, Michele”.