Imperia: successo per a 9 edizione di Olioliva Run con circa 400 atleti per le due gare di 10 e 5 km (foto)

Grande successo per la 9 edizione di Olioliva Run circa 400 atleti per le due gare di 10 e 5 km.



Spiega William Stua, organizzatore dell'evento: "La 10 km gara molto bella e tecnicamente interessante avendo avuto ben tre atleti che hanno corso sotto i 32 minuti e circa 42 persone sotto i 40 minuti per i dieci km.



Grande partecipazione anche per la Family Run da parte degli Istituti scolastici che hanno partecipato al 2° Memorial della professoressa Roberta Bracco dove hanno dominato gli alunni dell’istituto del liceo Amoretti con ben 62 presenze.

Il concerto, svoltosi sabato sera abbinato sempre alla Family Run presso l’Auditorium della Camera di Commercio, è stato un grosso successo artistico con due musicisti Internazionali che hanno stupito e appassionato tutti i presenti in sala.



Ringraziamo la Regione Liguria, la Provincia di Imperia, l’Amministrazione Comunale in particolare la Canera di Commercio Riviere di Liguria per la gentile concessione della bellissima sala dell’Auditorium e per tutti il Patrocinio concesso alla nostra A.S.D. Ringraziamo la Croce Bianca di Imperia Sempre presente alle nostre Manifestazioni, tutti gli sponsor in particolare la F.lli Carli un punto fermo per per poter sostenere l’impegno di tante premiazioni previste dal regolamento Fidal. Un grazie a tutti i volontari e agli iscritti del nostro Club che nel tempo libero si prestano a sostenere tutti gli eventi che il Marathon organizza durante l’anno".