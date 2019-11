Cala il sipario su 'Olioliva 2019', per oggi ancora attesi migliaia di visitatori. La soddisfazione degli organizzatori (foto e video)

Sta calando il sipario sulla 19esima edizione di Olioliva', la manifestazione dedicata all'olio nuovo. Ma ancora ci sarà tutta la giornata odierna per poter scoprire le specialità del nostro territorio girando tra gli stand allestiti nel centro storico di Oneglia e sulla banchina di Calata Cuneo. Soddistazione è stata espressa dagli organizzatori a seguito dell'importante afflusso di visitatori. "Tantissima gente e commercianti contenti per i fruttuosi affari", commenta Paola Savella del Comitato organizzatore.

Collateralmente ad Oioliva, questa mattina anche il gemellaggio tra Confcommercio Imperia e Nord Sardegna. “Siamo estremamente contenti di questa collaborazione – spiega Enrico Lupi, presidente Confcommercio Imperia -. Ricordo che abbiamo già firmato un patto di gemellaggio a Sassari e oggi abbiamo contraccambiato l’unità di intenti. Siamo onorati della loro visita e della partecipazione a questo grande evento ma soprattutto per il futuro di questa importante iniziativa”. Sull’andamento della manifestazione Lupi non si sbilancia ma ammette la notevole affluenza di visitatori: “Il bilancio domani, fino a questa sera raccoglieremo tutti i dati”.



“Una proficua collaborazione che ci sta portando ad attingere direttamente da progetti della Unione Europea – gli fa eco il Presidente Confcomemrcio del Nord Sardegna Antonio Sole -. Il gemellaggio oltretutto è avvenuto perché abbiamo molte cose in comune come il mare e l’olio di oliva. Ma le nostre due associazioni puntano particolarmente sul turismo e sui servizi per trovare soluzioni comuni, svilupparle e andare avanti”.





Il presidente di Confcommercio Imperia Enrico Lupi:

Il presidente di Confcommercio Nord Sardegna Antonio Sole:

Paola Savella, uno degli organizzatori della manifestazione:

(foto e video di Christian Flammia)