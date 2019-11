Attesa per TILT, nuovo spettacolo per Natale liberamente ispirato dal film capolavoro di Steven Spielberg “Ready Player One”

Ultime intense settimane di prove per lo spettacolo TILT, presentato da Le Cirque World’s Top Performers e che andrà in scena al Teatro Ariston di Sanremo il 13 dicembre ore 21, il 14 dicembre ore 21 e il 15 dicembre ore 16,30.

Vedere all’opera questi 24 formidabili artisti è sorprendente. Energia, entusiasmo, talento sono l’essenza di un cast circense unico al mondo, un collettivo capace di spingersi ai limiti e anche oltre. Sono stati accuratamente selezionati per questo atteso ed inedito family show, provengono tutti dal Cirque du Soleil e dal circo contemporaneo.

La direzione artistica è firmata da un’altra star mondiale, Anatoliy Zalevskyy, che sarà anch’egli in scena per esibirsi nel suo celebre “White Act“. Maestro senza equali nella disciplina acrobatica a corpo libero è stato applaudito in tutto il mondo con il Cirque du Soleil. Tra i tanti premi ricevuti c’è anche il prestigioso Clown d’Oro al Festival Internazionale del Circo di Monte Carlo.

Per il pubblico sarà un’esperienza nuova, da vivere tutta d’un fiato e a teatro, per oltre 90 minuti, senza interruzioni e senza usare animali.

Il capolavoro cinematografico di Steven Spielberg, “Ready Player One”, ha offerto lo spunto per progettare e realizzare TILT, uno show di circo contemporaneo senza precedenti, nel quale due mondi si contrappongono, quello reale che ci appartiene e quello virtuale, in cui tutto è perfetto, ma lontano dalla realtà.

Sarà uno spettacolo straordinario ricco anche di musica, danza e teatro.

Un’occasione per ritrovarsi in famiglia e con gli amici durante le prossime festività del Natale. Info e prevendite TILTICKET.IT

Dopo lo strepitoso successo del primo spettacolo ALIS di Le Cirque Wolrd’s Top Performers, con oltre 175.000 spettatori, il nuovo show TILT promette meraviglie e performance incredibili. L’emozione continua.

PREVENDITE e INFO: TILTICKET.IT

Ecco le date di Sanremo e Alba

TEATRO SOCIALE GIORGIO BUSCA - ALBA

28, 29 novembre ore 21 --- 30 novembre 16,30 e ore 21 --- 1° dicembre ore 16,30

TEATRO ARISTON - SANREMO

13 dicembre ore 21 --- 14 dicembre ore 21 --- 15 dicembre ore 16,30