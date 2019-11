Ultimi giorni per la sostituzione stagionale degli pneumatici: dai rivenditori SuperService super-sconto sull'acquisto di un set Goodyear

Dopo il 15 ottobre ed entro il 15 novembre gli automobilisti con vetture equipaggiate di pneumatici estivi dovranno provvedere alla sostituzione con quelli invernali.

Il noto marchio SuperService ha lanciato una promo che andrà a coinvolgere tre attività della provincia di Imperia, rispettivamente Serecchia Pneumatici a Ventimiglia, Pneus Foce a Sanremo e De Luca Gomme ad Imperia. In esclusiva presso questi rivenditori, acquistando 4 pneumatici Goodyear sarà possibile richiedere un buono sconto fino a 100 euro.

La promozione è attiva dallo scorso 17 ottobre, continuerà fino al 30 novembre 2019, consentirà di vincere subito 2 voucher cinema validi per qualsiasi film del circuito "The Space" e permetterà di partecipare all'estrazione finale di un concorso che omaggerà di 5 corsi di guida sicura su neve e ghiaccio.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.promosuperservice.it o presso i rivenditori: in Corso Genova 8/A a Ventimiglia (0184 351498 – serecchiapneumatici@gmail.com), in Corso Marconi 50/52 a Sanremo (0184 510578 – pneus.foce@gmail.com) e in via Argine Destro 563 ad Imperia (0183 294799 – delucagomme@libero.it).