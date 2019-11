Mobilitazione di soccorsi, nella zona compresa tra Collabassa e Torri, nell’immediato entroterra di Ventimiglia, per la caduta di un ciclista.

Pare che il biker, mentre si trovava in compagnia di un amico, sia precipitato da un sentiero finendo nel torrente sottostante. Le sue condizioni sono parse subito gravi. Sul posto sono intervenuti il 118, i Vigili del Fuoco e l'elisoccorso per il recupero del ferito in una zona particolarmente impervia.

Seguiranno aggiornamenti.