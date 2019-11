Ventimiglia: chiusura per 5 giorni del 'Kebab' di via della Stazione, Scullino "Il Questore ha fatto benissimo"

“Il Questore di Imperia ha sospeso per 5 giorni la licenza di un pubblico esercizio di Ventimiglia e ha fatto benissimo”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Ventimiglia, dopo la decisione del Questore di chiudere il ‘Kebab’ di via della Stazione. “Molti altri gestori – prosegue Scullino - si dichiarano preoccupati perchè dicono di non poter controllare il certificato penale dei loro clienti, ma attenzione però che la questione è diversa. Non è la mera presenza di pregiudicati che porta alla sospensione della licenza. L’articolo 100 del Tulps dispone che la misura di pubblica sicurezza della sospensione della licenza può intervenire in caso di ‘tumulti o gravi disordini’, oppure ‘qualora il locale sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose’ o, comunque, se il comportamento costituisca ‘un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini’. Quindi la preoccupazione dei gestori che non hanno gravi problemi ambientali nel loro locale non deve esistere”.

“Più grave è invece – termina Scullino - l'applicazione dell'articolo 10 in caso di abuso del titolo da parte del gestore, in questo caso vi è anche la revoca del titolo, chiusura definitiva”.