Sulla costa pioggia e freddo sulle montagne liguri: attenzione perchè nevica sul Colle di Tenda (Foto)

Proprio questa mattina abbiamo sottolineato la situazione meteo sulla nostra provincia, investita da alcuni giorni da una linea di instabilità che continua a ‘marcare il territorio’ con piogge, a tratti anche di forte intensità, qualche grandinata e temporali.

Il tutto condito, da alcune ore, anche dall’abbassamento delle temperature che si sente molto più nell’entroterra ma che, anche sulla costa ha fatto ‘cambiare gli armadi’ in poco tempo, per entrare in pieno nel clima invernale. Ed ecco che, in tutto questo arriva anche la prima vera nevicata sul Colle di Tenda.

Nei giorni scorsi avevamo accennato della prima spruzzata di neve che aveva lievemente imbiancato le piste del Pancani e dell’Alpetta a Limone e le cime più alte attorno a Monesi. Ma, questa mattina, gli automobilisti che viaggiano sulla statale 20 del Tenda, tra la Liguria ed il Piemonte, stanno saggiando i primi veri fiocchi.

Nevica già dal versante francese, prima del tunnel e la nevicata è presente anche su quello italiano, ovvero nella zona di Limone. Al momento non si registrano particolari disagi per il transito ma, ovviamente, raccomandiamo a tutti la massima prudenza.