Operato al Gaslini il ragazzino precipitato ieri ad Imperia, non è in pericolo di vita ma la prognosi rimane riservata

La Direzione Sanitaria dell’Istituto Gaslini informa che un ragazzo di 13 anni è stato trasferito ieri sera con ambulanza dall’ospedale di Imperia per un politrauma toracico causato da una caduta da un’altezza di circa 6 metri. Il paziente, dopo essere stato ricoverato in Terapia Intensiva, ha subito nella giornata di oggi un intervento chirurgico, concluso senza complicazioni. Estubato, non è in imminente pericolo di vita, ma la prognosi resta riservata.



Nella giornata di domani alle ore 12.00 sarà rilasciato un bollettino di aggiornamento sulle condizioni cliniche.