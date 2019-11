Sanremo: buone presenze in città nel fine settimana lungo di Ognissanti, previsioni non entusiasmanti per questo weekend

Dopo i fine settimana di grandi presenze in città grazie ad Area Sanremo, al Premio Tenco e ad altri eventi sportivi, Sanremo si conferma meta prediletta per una breve vacanza anche fuori stagione.

Il weekend lungo di Ognissanti ha visto buone presenze in città, sia negli alberghi che nelle altre strutture della zona. Sono arrivati nella Città dei Fiori sia italiani che stranieri con un’ovvia maggioranza di francesi.

Se, però, il ‘ponte’ di Ognissanti è stato soddisfacente, lo stesso non si può dire del weekend in corso. Domani sarà festa in Francia, ma forse anche per via delle previsioni meteo non proprio esaltanti pare che le prenotazioni non siano entusiasmanti. Si spera in un colpo di coda del meteo che possa almeno portare in città i turisti mordi e fuggi che, comunque, possono far bene all’economia locale.

Il tutto in attesa dei primi riscontri sulle vacanze di Natale e sul Capodanno. Per ora tutto sembra ancora tranquillo, ma è presto per tracciare bilanci.