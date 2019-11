Ospedaletti: giovani del posto mandano via coetanei 'foresti' che volevano fare dei murales in spiaggia

Stavano imbrattando alcuni muri di una spiaggia di fronte al Comune. Arrivavano da fuori città ed avrebbero voluto fare disegni con le classiche bombolette spray, ma sono stati notati da altri giovani, questa volta residenti, che hanno spiegato loro che non erano graditi.

Erano le 21.30 quando alcuni ragazzi residenti nella città delle rose hanno visto altri tre loro quasi coetanei (tra cui una ragazza) che, con degli zainetti sono scesi verso la spiaggia di fronte al Comune, sotto la pista ciclopedonale. Non vedendoli rientrare, poco dopo sono andati a vedere cosa stessero facendo.

Li hanno bloccati mentre stavano disegnando dei murales sulle pareti della spiaggia e li hanno invitati ad andarsene, perché non era gradito il loro comportamento. Un buon esempio, quello dei giovani ospedalettesi che, senza reagire in malo modo ma semplicemente a parole, hanno mandato via chi avrebbe deturpato (magari anche con bei disegni ma non graditi) i muri di una spiaggia.