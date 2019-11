Nell'ex mercato coperto un 'nuovo' parcheggio per Taggia: ospiterà i posti auto eliminati con i lavori su piazza Garibaldi

A breve, l'ex mercato coperto di Taggia diventerà un posteggio. Sono iniziati i lavori propedeutici per ospitare diversi stalli per vetture. Una misura che ufficialmente sarà a carattere temporaneo, ovvero con l'intenzione, quando e se sarà possibile di dare una funzione diversa a quella che è nata come la porta di ingresso alla Valle Argentina.



I nuovi posti auto saranno gratuiti e non renderanno necessaria l'eliminazione degli alberelli presenti. L'idea di trasformare l'ex mercato in parcheggio è la diretta conseguenza dell'imminente avvio dei lavori che rivoluzioneranno la viabilità su Taggia, a partire da piazzetta Garibaldi.



Le modifiche ormai sono arcinote (Per avere il quadro completo, vi rimandiamo al nostro articolo riassuntivo QUI). A giorni l'ufficio lavori pubblici del Comune procederà a posizionare i cartelli che annunceranno l'avvio dei lavori sulla piccola piazza che ad opera terminata andrà ad ospitare una rotonda e diversi alberi. In prima battuta con alcune barriere Jersey in cemento e poi con una struttura architettonica definita. Intorno ad essa la viabilità subirà molte modifiche.



La diretta conseguenza del nuovo volto di piazza Garibaldi, sarà l'eliminazione (in questo caso permanente) degli attuali parcheggi a strisce bianche presenti, poco più di 20 stalli. Da qui, l'esigenza di trovare nuovi posti auto e quindi l'amministrazione, in accordo con gli uffici, ha localizzato nell'area dell'ex mercato l'unico spazio valido per questo scopo. Del resto, in origine, prima che assumesse l'attuale veste, questo spazio era prevalentemente utilizzato come posteggio.

Per 'creare' il nuovo parcheggio il Comune è stato costretto a prendere alcuni accorgimenti. Infatti, in questi giorni è iniziata la costruzione della rampa d'accesso (lato nord - parcheggio/parco giochi) per avere un ingresso allo spazio di posteggio. Qui, poi, saranno definiti i singoli posti auto e sarà recintata l'intera area per evitare che qualche mezzo possa cadere fuori, finendo sulla strada e per salvaguardare per quanto possibile gli alberi presenti.



Queste non saranno le uniche opere in procinto di arrivare su Taggia. Entro la fine dell'anno dovrebbe prendere il via anche la realizzazione del nuovo parco giochi per bambini, nei giardini a lato di via Anfossi. Si prospettano settimane impegnative per quanto riguarda i lavori pubblici.