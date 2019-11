Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 10 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 10 NOVEMBRE

SANREMO



8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato con circa 80 espositori di antiquariato e brocante Piazza Eroi Sanremesi e Piazza Muccioli



16.00. Incontro gratuito con la dottoressa Rita Vaccari sulla Meditazione. Libreria Giunti in via Roma, partecipazione libera

IMPERIA

9.00-20.00. 19a Edizione di Olioliva. Festa dell'Olio (ultimo giorno): gustosa passeggiata di tre giorni fra i sapori e profumi della Riviera dei Fiori in una manifestazione che accoglie i prodotti e le atmosfere dell’entroterra della Liguria. Luoghi vari (il programma a questo link)

10.00-19.00. ‘Memorie e curiosità onegliesi’: Mostra fotografica a cura del Comitato San Giovanni. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’

10.00. ‘Family Run’: corsa di 5 km non competitiva (10 euro). Ritrovo ed iscrizioni alla radice del Molo lungo di Oneglia

16.00-19.00. Apertura al pubblico del M.A.C.I. Museo Arte Contemporanea di Imperia per il mese di ottobre, info 0183 287927

17.00. Conferenza dal titolo ‘Memorie onegliesi - Una passeggiata nel tempo’ con interventi di Maurizio Giordano, Nerina Neri Battistin, Francesco Vatteone. Sala Convegni Biblioteca Civica ‘L. Lagorio

21.00. Per la Stagione di Prosa e Musica, concerto di Max Manfredi, questa volta nelle vesti di drammaturgo e regista del suo particolarissimo ‘Faustus’, un’opera teatrale musicale in reading con lo stesso Max Manfredi in scena insieme a Marcello Stefanelli e Lorenza Saettone. Spazio di via Santa Lucia (8 euro), info 0183 0292222

VENTIMIGLIA

8.00. Per il 12esimo Auto Moto Classic Intemelio, Premio ‘Martino Finotto 2019’ a cura degli Amici delle Auto e Moto d’epoca’. Belvedere Resentello (più info)



8.30. Escursione con itinerario ad anello al villaggio medioevale di Peillon, a pochi chilometri da Nizza partendo da La Grave de Peille, con la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 391 1042608



BORDIGHERA



16.00. Visita guidata in Villa Mariani (7 euro a persona). Villa Mariani, Via Fontana Vecchia 5, info 0184 265556



SANTO STEFANO AL MARE



16.00. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti incontra l'Amministrazione Comunale e i cittadini. Lungomare Gerolamo da Santo Stefano (altezza Via Amalfi)

SAN LORENZO AL MARE



21.00. ‘Petrolio’: spettacolo di e con Ulderico Pesce (12 euro). Sala Beckett del teatro dell’Albero, info 347 7302028



ENTROTERRA

MENDATICA



9.00. Per ‘I colori dell’autunno tra i monti e il mare’, escursione nel Bosco delle Navette. A cura della Cooperativa di Comunità Brigì e la Pro Loco di Mendatica (10 euro). Ritrovo a Upega, info 338 3045512

PIEVE DI TECO



8.40. ‘Alla conquista del Monte Monega’: escursione nel territorio del Parco delle Alpi Liguri a cura dell’Associazione Monesi Young. Ritrovo in piazza Borelli a Pieve di Teco oppure alle ore 8 a Imperia (parcheggio Agnesi), info 339 4483405



9.00-19.00. ‘Artigianarte’: mercatino dell’Artigianato e della Creatività sotto i portici medievali (ogni seconda domenica del mese)

FRANCIA

CAGNES SUR MER

10.00-19.00. ‘Salon du Palais Gourmand’: Tour de France gastronomico per scoprire, assaggiare, confrontare o acquistare le diverse specialità regionali. Hippodrome de la Côte d'Azur, fino all’11 novembre (più info)

MONACO

9.30. 43° Cross del Larvotto, organizzato dall'A.S. Monaco Athlétisme. Plage du Larvotto (più info)

11.00-23.00. Luna Park al Porto Hercule fino al 19 novembre (dalla domenica al giovedì h 11/23, venerdì e sabato e il 31 ottobre fino a mezzanotte, giovedì 18 novembre fino all'una del mattino)

14.30 & 17.00. ‘Il ritratto di Dorian Gray’: rappresentazione teatrale di Oscar Wilde. Théâtre des Muses. Boulevard du Jardin Exotique (info)

17.00. ‘Ancora un istante’ di Fabrice Roger-Lacan con Michèle Laroque, François Berléand, Lionel Abelanski e Vinnie Dargaud. Grimaldi Forum (info)

18.00. Proiezione del film ‘The Swan’ in occasione di ‘Tribute to Princess Grace’. Cinéma des Beaux-Arts

20.00. Cena di Gala organizzata in occasione di ‘Tribute to Princess Grace’ a sostegno di ‘the Princess Grace Foundation USA’. Hôtel Fairmont Monte Carlo





