Enpa di Sanremo: il cucciolone Zeus cerca una nuova famiglia

Se salite 3 scalini io sono lì ad aspettarvi e capirò subito che siete venuti per me, per portarmi a casa. Mi chiamo Zeus, sono un cucciolone, ho 9 mesi, sono simpatico, giocherellone, affettuoso... sono una taglia medio grande e amo l'acqua!! Mi diverto tantissimo a far fare la doccia alle volontarie che mi puliscono il box, qui è il mio unico svago!

Vi aspetto mi trovate al Rifugio Enpa Sanremo in Strada San Pietro 96.

Aperto da lunedì a sabato dalle 16.00 alle 18.30.

Tel 0184 575000