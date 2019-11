Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si recherà domani in visita istituzionale in alcuni Comuni dell'imperiese. Fra questi: Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Pompeiana e una visita in Valle Argentina.

Saranno inoltre presenti gli assessori alla Sanità Sonia Viale, al turismo Gianni Berrino e al demanio Marco Scajola.