Felici e veloci le nuove videoricette di Fata Zucchina: ecco la squisita pera 'fitness'

Dalla #Pera Williams bianca nasce lo spuntino energizzante, veloce da preparare e soprattutto #FITNESS!

Uno snack dai tanti ingredienti golosi, come il cioccolato e il pistacchio… ma anche dalla grande carica di #supervitamina! #PeraFitness è la pausa sfiziosa che assicura il giusto apporto di zuccheri, fibre, carboidrati, proteine e sali minerali. Un amico fidato degli sportivi. “Il dessert è probabilmente la fase più importante del pasto, dal momento che sarà l’ultima cosa che i tuoi ospiti ricorderanno prima di alzarsi da tavola”.

Tratta dal ricettario inSUPERabile di Fata Zucchina con la pera dell'Emilia Romagna IGP nell'ambito del PSR 2014-2020 della Regione Emilia Romagna. INGREDIENTI Tempo di preparazione:10 minuti Ingredienti per 4 persone 2 Pere Williams bianche 20 g di riso soffiato 75 g di cioccolato fondente 75% 20 g di pistacchi Foglie di menta fresca q.b. PREPARAZIONE

Lavate bene le pere, tagliatele a metà mantenendo la buccia, quindi scavatene la polpa, conservando la forma esterna. Riducete poi la polpa cavata in pezzetti piccoli.

Tagliate grossolanamente i pistacchi

Tagliate ¾ del cioccolato in scaglie

Mescolate i cubetti di pera con il riso soffiato, i pistacchi, le scaglie di cioccolato fino a ottenere un composto omogeneo





Riempite le pere scavate con il composto e decorate con il restante quarto di cioccolato fuso in precedenza e le foglioline di menta

IL BUGIARDINO DI FATA ZUCCHINA Un SUPER SNACK PRE-WORKOUT, ideale prima dello sport, che ci assicura tutti i principali nutrienti come un perfetto integratore: gli zuccheri, le fibre, i sali minerali e le vitamine della pera, i carboidrati del riso, le proteine e il ferro dei pistacchi, i grassi “buoni” e gli antiossidanti del cioccolato fondente. La menta, infine, si prende cura dell’intestino, combatte il gonfiore e l’alito cattivo. Pera Fitness uno snack adatto a celiaci, vegetariani, vegani e allergici alle proteine del latte.

