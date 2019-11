Un fine settimana tutto da gustare tra fiere, spettacoli, escursioni e sport. Ecco le nostre proposte

Appuntamento imperdibile questo fine settimana ad Imperia con la 19ª edizione di Olioliva. Sapori e profumi di stagione tornano infatti protagonisti nella Riviera dei Fiori, grazie a una manifestazione in grado di mostrare i prodotti e le atmosfere tipiche dell'entroterra.

La festa, che celebra il sapore incomparabile dell’olio appena franto, è in programma da venerdì 8 a domenica 10 novembre e accoglie le eccellenze agroalimentari, artigiane, florovivaistiche e l'atmosfera della Liguria. L‘evento è stato inaugurato ieri pomeriggio con un programma che si conferma all’altezza delle aspettative.

I frantoi sono in piena attività e l’evento di Imperia, ormai apprezzato e atteso fuori dai confini liguri, è appena scattato è andrà avanti fino a domenica nel centro storico di Oneglia e sulla banchina di Calata Cuneo. Il cuore della manifestazione sarà via San Giovanni, che diventa la via dell’olio appena franto con le aziende produttrici, piazza San Giovanni, piazza Goito, largo Doria, piazza Maresca, largo Sabatini, Calata Cuneo, piazzale Aicardi. Centinaia gli stand e migliaia i visitatori attesi da tutta la Liguria e non solo, con sempre più turisti e stranieri che hanno imparato a riconoscere Imperia come città capitale e riferimento della cultura dell’olio e della Dieta Mediterranea. Olio appena franto dai produttori locali da conoscere e confrontare, ma si potrà trovare anche pesto, verdure sott'olio, formaggi di pecora brigasca, focaccia ligure, fagioli di Conio, Pigna e Badalucco, biscotti e dolci all'olio d'oliva, salumi tipici, olive taggiasche in salamoia, dolci all’olio di oliva, l’orto di stagione e il mondo della pesca, la scuola di nodi e le ricette tipiche, lo street food. Per conoscere nel dettaglio il programma della manifestazione cliccare QUI.

Passando ad un altro evento che ci teniamo a segnalare è l’appuntamento finale 2019 del ‘The Festival For The Earth’, forum internazionale sulle tematiche ambientali, a cura della società MBRart, con il sostegno della Fondazione Prince Albert. Alle ore 16 di oggi, presso Villa Nobel di Sanremo, l’ambasciatrice di pace del Institute for Economics and Peace Silvia Fontana, terrà una conferenza sul tema ‘Cambio Climatico, conflitti e flussi migratori: meccanismi di influenze e risposte globali’. Si tratta di un argomento estremamente attuale, di cui molto si sente parlare oggi sui media e social media essendo il cambiamento climatico argomento particolarmente sentito tra i giovani e non solo, ma le cui sfaccettature e ripercussioni meritano sicuramente una riflessione approfondita con preparati esperti internazionali (il programma a questo link).

Non solo olio ma anche vino al centro di una manifestazione in programma oggi, sabato 9 novembre, a partire dalle ore 15.00 nella sede del Museo Nazionale dei Trasporti all’interno della nuova stazione FS. Si tratta della ‘Festa del Vino Novello’: un’occasione per tutti gli ospiti di poter degustare il ‘vino novello’ accompagnato da ‘Canestrelli di Taggia’ e ‘Castagnaccio’, ad offerta libera, visitando il Museo. Previste inoltre visite guidate per illustrare il materiale storico esposto. Lo scopo della mostra è quello di mantenere e divulgare la cultura ferroviaria e dei trasporti locali in generale e ricordare la storia di questa fantastica linea costiera, che mai più garantirà lo spettacolo che ha offerto a cavallo di 3 secoli: dal 1872 al 2016.

Spettacoli teatrali & presentazione libri

‘Portami su quello che canta. Storia di un libro guerriero’ è il titolo del documentario sulla storia del processo allo psichiatra Giorgio Coda che usava applicare ai pazienti delle terribili torture con scariche elettriche. Venivano così trattati gli alcolisti, coloro che si masturbavano, gli omosessuali, ma anche i bambini che bagnavano il letto durante il sonno, e che venivano sottoposti a scariche elettriche ai genitali. Alla visione del docufilm, in programma questa sera alle 21.15 presso il Teatro dell’Attrito di Imperia, partecipano i registi Marino Bronzino e Claudio Zucchellini.

Per la Stagione di Prosa e Musica dello Spazio di via Santa Lucia di Imperia domenica sera Max Manfredi si calerà nelle vesti di drammaturgo e regista per il suo particolarissimo ‘Faustus’, un’opera teatrale musicale in reading assieme a Marcello Stefanelli e Lorenza Saettone.

In attesa della 17a Rassegna L'Albero in Prosa 2020 la direzione artistica del Teatro dell'Albero propone domani sera, domenica 10 novembre, lo spettacolo di e con Ulderico Pesce ‘Petrolio’. L’appuntamento è fissato alle ore 21.15 nella Sala Samuel Beckett di San Lorenzo al Mare.

Tornando a sabato 9 novembre, alle ore 11.00, presso la Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia in Piazza Ettore e Marco Bassi, verrà presentato il libro di Enrico Iviglia ‘Ad alta voce’. Il volume parla di Iviglia, giovane cantante lirico astigiano. Il ragazzo diventato tenore racconta i suoi primi quarant’anni. A presentare il libro e introdurre il Tenore sarà Marina Pratelli, scrittrice, poeta e già vincitrice del Premio Letterario Città di Ventimiglia per un appuntamento certamente singolare e originale che si avvarrà per l'occasione della formula De-Cantata (letture e musica).

Inaugurazione mostre & tavole rotonde

Alle 9.30. di questa mattina prenderà il via a Vallecrosia (Sala Polivalente) un incontro con tavola rotonda dal titolo ‘Proposte contro la solitudine degli anziani’ a cura della Scuola di Pace di Ventimiglia.

Alle 15.00 di oggi, nel locali di Palazzo Roverizio a Sanremo, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica ‘A trent'anni dal crollo del muro di Berlino’ a cura dell'associazione culturale Et Ventis Adversis. L’ingresso è libero.



Oggi a Bordighera, presso l'Accademia G.Balbo di Bordighera, in Via Lamboglia 3, alle ore 17.00, si terrà il vernissage della mostra ‘Petali’, una collettiva degli allievi dell'Accademia.

La Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’ di Imperia ospiterà invece la mostra fotografica a cura del Comitato San Giovanni dal titolo ‘Memorie e curiosità onegliesi’.

Passeggiate & escursioni

Ci si dovrà trovare sabato a fine mattinata ad Imperia, alle ore 13.00, per poter partecipare all’escursione crepuscolare tra Rollo e Andora promossa dalle guide ambientali escursionistiche di Ponente Experience (info 338 7718703).

Domenica partirà da Ventimiglia, alle ore 8.30, un’escursione con itinerario ad anello al villaggio medioevale di Peillon, a pochi chilometri da Nizza partendo da La Grave de Peille. Il trekking è proposto dalla Guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone. Ritrovo a (info 391 1042608).



‘I colori dell’autunno tra i monti e il mare’ è il titolo di un’escursione nel Bosco delle Navette a cura della Cooperativa di Comunità Brigì e della Pro Loco di Mendatica in programma domenica mattina. Per potervi partecipare ci si dovrà trovare a Upega alle ore 9.00 (info 338 3045512).

Sempre domenica l’Associazione Monesi Young organizza un’escursione nel territorio del Parco delle Alpi Liguri ‘Alla conquista del Monte Monega’. Il ritrovo è in piazza Borelli a Pieve di Teco oppure alle ore 8 a Imperia (info 339 4483405)

Sport

Quest’oggi, sabato 9 novembre, al ‘Golf Club degli Ulivi’ di Sanremo, si terrà la prima edizione della ‘The Mall Sanremo Golf Cup’ di golf, sponsorizzata dal nuovo outlet del lusso di Valle Armea. La formula della gara è individuale ad handicap, ma la giornata non sarà esclusivamente sportiva. Sarà una vera e propria festa, aperta anche ai non giocatori.



L'associazione ‘Amici delle auto e moto d'epoca’ di Camporosso, in collaborazione con gli ‘Amici della Scuderia delle Palme’ di Bordighera, organizzano per sabato e domenica il 6° Premio ‘Martino Finotto’, dedicato al valente pilota automobilistico nato a Camporosso il 10 novembre 1933, e il 12° raduno ‘Automoto classic intemelio’, che si terrà lungo le strade della nostra zona. Il premio verrà celebrato nei locali del Centro Polivalente ‘G. Falcone’ di Camporosso in località Bigauda, con esposizione di vetture sportive, storiche, vespe d'epoca, 4x4 storici ed altre novità. Domenica il consueto raduno di auto e moto d'epoca a Ventimiglia sul Belvedere Resentello, da dove partirà il giro turistico che si snoderà per le vie cittadine per poi condurre i partecipanti per un giro nell'entroterra intemelio.

Oliolivarun 10km, Family run, Baby run e concerto serale sabato all’Auditorium. Questi sono gli ingredienti per una domenica di sport e solidarietà integrata nella manifestazione di Olioliva 2019 e organizzata dal Marathon club Imperia. Ecco gli orari delle partenze delle gare: ore 9.30 Baby run, alle ore 10.00 Olioliva run di 10 km e, sempre alle 10, la Family run. Le premiazioni sono previste per le ore 12.00.

Per conoscere con esattezza orari e luoghi degli eventi proposti e visionarne altri consultare l'Agenda Manifestazioni.