Ineja Food presente a Olioliva 2019 con il raviolo allo stocco e le tradizioni enogatronomiche di Imperia

Al via la 19esima edizione di Olioliva e anche quest'anno Ineja c'è. Ospite, presso lo stand del Comune di Imperia, sarà presente la delegazione food del Comitato di San Giovanni che festeggerà in un modo tutto suo la festa dell'olio nuovo.

Dopo il successo del'”Expo della Valle Arroscia” e di “Peccati di gola” di Mondovì il “CamminMangiando” di Ineja questa volta gioca in casa proponendo nel cuore della città i prodotti De.Co dì Imperia con l'aggiunta di qualche novità. La degustazione ideata per Olioliva prevede la novità del 2019: il raviolo allo stocco e timo realizzato in collaborazione con il pastifico Porro di Col di Nava. Una ricetta nuova, ma che racchiude tutte le essenze, le tradizioni e i profumi del territorio.

Ma non solo. Presso lo stand le proposte enogastronomiche proseguono con pissalandrea e farinata, realizzate con i prodotti dell'azienda agricola “Il Cascin”, con

Lo stand di Ineja accompagna Olioliva in queste giornate speciali, in cui saranno inoltre “inaugurate” le nuove divise degli chef, realizzate grazie alla collaborazione con la Ditta Marchisio, la Fratelli Porro e l'azienda agricola “Il Cascin”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.ineja.it