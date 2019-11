Al Casinò di Sanremo il seminario “Emergenza sanitaria, problematiche sanitarie e aspetti informativi” per gli ordini professionali (Foto)

Il Casinò di Sanremo ospita nella sua Sala Privata il seminario “Emergenza sanitaria, problematiche sanitarie e aspetti informativi”.

Una lunga serie di incontri per il corso valido per gli ordini professionali di avvocati, giornalisti, medici chirurghi, odontoiatri, infermieri e professioni sanitarie in genere.

Al massino sono intervenuti: Michele Schiavone, Francesco Alberti, Rosagemma Ciliberti, Patrizio Odetti, Claudio Pesce, Eduardo Bracco, Severino Borri, Davide Dulbecco, Giovanni Murialdo, Laura Garibotto, Francesco De Stefano, Luca Corti, Carlo Amoretti, Bruno Di Giovanni, Luca Acquarone, Andrea Leoncini e Luca Villa.

I relatori del pomeriggio sono stati: Giulio Gavino, Giovanni Amoretti, Marco Bosio, Stefano Ferlito, Nanni Perotto, Michele Schiavone, Severino Borri, Luca Villa, Francesco Ventura, Pietro Ciliberti, Annamaria Ferrari, Alessandro Bonsignore, Riccardo Caracciolo, Roberto Ravera, Giovanni Sciolé.