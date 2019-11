Il software “EGMS”, ideato da Rossella Bussetti insieme al suo staff tecnico, semplifica e integra tutti i processi organizzativi di un evento

Oggi, per gestire un evento nella sua complessa totalità, bisogna avvalersi di un supporto tecnologico all'avanguardia che permetta grande flessibilità. Per questo Rossella Bussetti, figura di spicco nel mondo dell’organizzazione di grandi eventi a livello nazionale ed internazionale, ha ideato insieme al suo staff tecnico “EGMS” un software flessibile e personalizzabile, sviluppato per soddisfare a 360 gradi le esigenze gestionali di un evento.

“Questo software – ha spiegato Rossella Bussetti – è uno strumento all’avanguardia capace di incrementare la componente tecnologica ed innovativa dell’evento stesso in pochi e semplici passaggi. Infatti, l'applicativo è in grado di semplificare e integrare i processi organizzativi attraverso un sistema di tipo web-based, con applicazioni multi-utente e multi-posizione. Il sistema è concepito appositamente per utenti digiuni di programmazione informatica e fornisce agli utilizzatori un’esperienza inedita ed immediata di condivisione. Grazie all'aiuto di EGMS gli operatori possono impostare tutti i dati dell'evento, controllando accrediti, accomodation, arrivi & partenze, trasporti, rate card, volontari & staff, ticketing, sicurezza e molto altro ancora, riducendo al minimo l’errore umano, aumentando l’affidabilità dei processi e tagliando i costi fino al 40%. Con questo applicativo si può gestire un evento dalla A alla Z, personalizzando anche grafica e contenuti”.