Sanremo: serie furti ai supermercati cittadini, due romeni arrestati dai Carabinieri

Due romeni, di 30 e di 46 anni, senza fissa dimora e già noti agli operatori, sono stati tratti in arresto dai Carabinieri della Compagnia di Sanremo per furto di merce in un supermercato.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri quando i militi hanno fermati i due stranieri all’uscita del parcheggio della COOP in zona foce, mentre cercavano di allontanarsi a bordo di uno scooter. Fin da subito i militari hanno notato un grosso zaino sulle spalle del passeggero. Al suo interno sono state rinvenute bevande e generi alimentari di ogni tipo (formaggi, insaccatti, confetture, tonno) per un valore complessivo di circa 600 euro. Su alcuni pezzi, i due ladri avevano rimosso le etichette antitaccheggio utilizzando un coltello multiuso. Le immediate indagini condotte dai militari della Stazione hanno consentito di accertare come, oltre al citato esercizio commerciale, i due soggetti avessero derubato anche il Carrefour di C.so Marconi e Conad di via P. Agosti. Tutta la merce è stata recuperata e, con il consenso dei direttori dei tre esercizi commerciali, sarà donata alla Caritas sanremese. I due arrestati, dopo una notte in camera di sicurezza sono finiti davanti al Giudice nella mattinata odierna. Per loro è stata disposta la rimissione in libertà in attesa del processo.