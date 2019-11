Ventimiglia: Amministrazione comunale e volontariato insieme per migliorare la viabilità di San Secondo (Foto)

Volontariato e amministrazione comunale si uniscono con successo per migliorare la viabilità di via Maule, a San Secondo.

Il comitato di quartiere di San Secondo, appena eletto ma molto attivo, in attesa che il Comune di Ventimiglia ottenga i contributi richiesti per mettere definitivamente in sicurezza la citata strada oggetto di frane durante le piogge, aveva deciso di intervenire sotto forma di volontariato per pulire il sedime stradale. L’amministrazione comunale, che era stata avvisata dal comitato di quartiere, ha però messo subito a disposizione alcuni operai e mezzi.

“Un primo intervento - ha detto il consigliere comunale Roberto Nazzari - era necessario e richiesto anche da molti altri amministratori, ringrazio il Comitato di quartiere di San Secondo e mi auspico che le forme di collaborazione continuino”.