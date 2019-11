Sanremo: allestita a tempo di record la passerella per il 'camminamento' di strada Valloni Tasciaire (Foto)

Doveva essere pronta per lunedì e, invece, oggi pomeriggio era già pronta. Stiamo parlando della passerella che consente il ‘camminamento’ nella zona della frana di domenica scorsa, in strada Valloni Tasciaire, nell’immediato entroterra di Sanremo, in frazione San Pietro.

Gli operai, su disposizione del Comune, sono intervenuti grazie ai lavori di ‘somma urgenza’, per mettere in sicurezza il camminamento a lato dello smottamento. Un passaggio che già in questi giorni veniva utilizzato dai residenti e che ora è in piena sicurezza. Il Comune ha infatti incaricato un ingegnere che ha verificato lo stato del terreno e ha ritenuto opportuno mettere in sicurezza quel tratto di strada non franato.

Intanto da Palazzo Bellevue è stata emessa un’ordinanza per attivare il percorso alternativo emergenziale e provvisorio sulla mulattiera che passa da San Giovanni, in modo che i residenti possano portare le loro auto a valle della frana.

Ricordiamo che strada Valloni è privata e, quindi, sono i proprietari a dover intervenire per la sistemazione del danno causato dalla frana. Poi, secondo la norma di legge, il Comune potrà intervenire per partecipare alle spese con un contributo che può variare dal 20% al 50%.