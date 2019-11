Olioliva tiene a battesimo il gemellaggio tra Confcommercio Imperia e Nord Sardegna

Sarà la festa di Olioliva, la rassegna che celebra l’olio appena franto, i prodotti tipici e le eccellenze del territorio a suggellare il gemellaggio tra Confcommercio Imprese per l’Italia di Imperia e l’omologa Associazione del Nord Sardegna. Il matrimonio è frutto di una lunga collaborazione e delle sinergie attuate nello scambio di esperienze e buone pratiche in occasione di eventi di promozione turistica ed enogastronomica organizzate in Sardegna e in provincia di Imperia. Dalle affinità elettive e dalla comunanza di intenti si è giunti alla decisione di sottoscrivere un gemellaggio ufficiale.

L’appuntamento è fissato per la giornata di domenica 10 novembre 2019 presso lo stand di Confcommercio nel villaggio Olioliva sulla banchina del porto di Oneglia alle ore 12. "Le due Associazioni – sottolinea il presidente provinciale di Confcommercio Enrico Lupi - hanno deciso di gemellarsi per realizzare il comune desiderio di scambio di esperienze e di supporto reciproco unendo energie e valori per il bene delle rispettive realtà imprenditoriali e delle Associazioni stesse in quanto spinti da legami storici, rapporti di collaborazione ed intenti comuni".

A firmare l’accordo saranno Enrico Lupi e il presidente di Confcommercio Nord Sardegna, Antonio Sole.