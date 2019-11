Montalto Carpasio: 15 persone per il corso salvavita BLSD, dalla prossima settimana due defibrillatore nei paesi

Questa mattina a Montalto Carpasio, quindici persone hanno preso parte ad un corso BLSD. Si tratta dell'acronimo di Basic Life Support and Defibrillation che identifica tutte le procedure per imparare ad usare un defibrillatore semiautomatico in caso di arresto cardiaco.



Questo momento formativo tenuto dai personale della Croce Verde di Arma di Taggia, permetterà ai partecipanti di essere in grado di intervenire in modo tempestivo. Il fattore tempo in questi casi è fondamentale e può fare la differenza tra la vita e la morte.



Il corso che si è svolto questa mattina in municipio si rivelerà utile soprattutto dalla prossima settimana. Infatti, nei prossimi giorni il comune procederà al posizionamento di due defibrillatori, uno a Montalto ed uno a Carpasio.