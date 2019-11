Imperia: il nido comunale d'infanzia "I cuccioli" partecipa all'evento Olioliva 20192019

Il nido comunale d'infanzia "I cuccioli", la cui gestione è stata affidata alla Cooperativa Sociale Jobel, partecipa a "Olio Oliva", evento principe della stagione autunnale Ligure.



Nei giorni scorsi le educatrici hanno proposto attività sensoriali e grafico pittoriche inerenti l'ulivo e le olive. Infatti proprio il territorio è al centro della programmazione educativa di quest'anno.



Lo stupore del conoscere ha trascinato i bambini e le bambine in percorsi inaspettati che hanno permesso di indagare liberamente e conoscere da vicino la pianta simbolo del nostro territorio. In data odierna è prevista una passeggiata tra le bancarelle e gli stand espositivi della manifestazione.



L’iniziativa è stata accolta in modo positivo dalle istituzioni e in particolare dall’assessore Volpe che così commenta: “Siamo particolarmente soddisfatti che proprio il nostro territorio sia al centro della programmazione educativa dei nidi comunali, da quest’anno gestiti in concessione della Coop Jobel. È nella concretezza e specificità del territorio e delle relazioni di chi lo abita che si costruisce una vera e propria comunità educativa”.