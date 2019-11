Sanremo: frana in strada privata Valloni, domattina il via ai lavori per mettere in sicurezza il passaggio pedonale a lato dello smottamento

La frana in strada privata Valloni, a sinistra il camminamento che sarà messo in sicurezza

Mentre proseguono gli incontri tra i residenti e il Comune per decidere come agire dopo la frana di qualche giorno fa, in strada privata Valloni stanno per iniziare i primi lavori.

Domani mattina il Comune interverrà in somma urgenza per l’intervento che permetterà di mettere in sicurezza il camminamento a lato dello smottamento. Un passaggio che già in questi giorni veniva utilizzato dai residenti e che, dai primi giorni della prossima settimana, sarà in piena sicurezza. Il Comune ha infatti incaricato un ingegnere che ha verificato lo stato del terreno e ha ritenuto opportuno mettere in sicurezza quel tratto di strada non franato. Si prevede che il lavoro venga ultimato entro martedì con la sistemazione di una passerella.

Intanto da Palazzo Bellevue è stata emessa un’ordinanza per attivare il percorso alternativo emergenziale e provvisorio sulla mulattiera che passa da San Giovanni, in modo che i residenti possano portare le loro auto a valle della frana.

Ricordiamo che strada Valloni è privata e, quindi, sono i proprietari a dover intervenire per la sistemazione del danno causato dalla frana. Poi, secondo la norma di legge, il Comune potrà intervenire per partecipare alle spese con un contributo che può variare dal 20% al 50%.